Бьёрген объявила о завершении карьеры

Норвежская лыжницаобъявила о завершении спортивной карьеры.

38-летняя спортсменка объяснила свое решение тем, что у нее отсутствует 100-процентная мотивация.

«Я знаю, что у меня нет нужной мотивации, чтобы готовиться к новому сезону на 100 процентов, поэтому решила завершить карьеру», — приводит слова Бьёрген NRK.

Бьёрген является рекордсменкой по количеству медалей на зимних Олимпийских играх (8-4-3), а по количеству золотых медалей на зимних Играх (8) она делит первое место с биатлонистом Уле-Эйнаром Бьёрндаленом и лыжником Бьёрном Дэли.

Бьерндален объявил о завершении карьеры

Бьёрген одержала 114 побед на этапах Кубка мира, еще 70 раз была на подиуме. Четырежды она выигрывала «Большой хрустальный глобус».