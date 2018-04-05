Тихонов: То Бабикову майонез не тот, то – тренеры. Звезда!

Четырехкратный олимпийский чемпионподвел итоги чемпионата России.

Тихонов: Бабиков и Подчуфарова поливают тренеров, но сами ничего не сделали

«У мужчин меня по-настоящему порадовал Никита Поршнев из Ханты-Мансийска. Я посмотрел его на трассе, посмотрел, как он борется. Самое главное, что мне с ним удалось тесно пообщаться. Мы были на интервью местному телевидению. Было много журналистов, которые задавали нам вопросы и на пресс-конференции.

На пресс-конференцию пригласили также Логинова и Гараничева, которые сказали, что им это не надо. Это недостойно членов сборной страны. Я бы, будучи президентом, за такое выгонял.

Общаясь с тренерами, я такого наслушался про наших спортсменов: "Я хочу… я не хочу..." Перед открытием Кубка мира все страны идут на парад, а наши не идут. Рикко Гросс ничего не может сделать. В итоге представлять Россию идут тренеры, массажисты, кто угодно. Разве это нормальное явление?

В итоге мы получаем абсолютно неуправляемую команду. Посмотрите, какие интервью раздает Бабиков. Звезда! Бьерндален и Фуркад никогда не позволяли себе такого. То ему майонез не тот, то тренеры не те, а я скажу, что не те у вас результаты, чтобы что-то о себе заявлять. За такое поведение надо выводить на самостоятельную подготовку.

Сколько было потрачено средств на Шипулина и Волкова за эти годы? Где тот результат, который мы ожидали?

Всем членам правления СБР предлагаю взять мою книгу "Легенда мирового биатлона" и прочитать с 201 страницы до конца. Может быть, тогда у вас проснется совесть за все эти годы бездействия и вредительства, и вы прекратите разваливать российский биатлон и начнете его восстанавливать», – написал Тихонов на своем официальном сайте.