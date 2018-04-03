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    Тетюхин объявил о завершении карьеры

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    Сергей Тетюхин
    На фото:Сергей Тетюхин
    Олимпийский чемпион, известный волейболист Сергей Тетюхин объявил о завершении карьеры.

    «Этот сезон – последний для меня», – сообщил 43-летний ветеран после первого финального матча Кубка ЕКВ, в котором его «Белогорье» обыграло турецкий «Зираат Банкаси».

    За свою карьеру Тетюхин участвовал в шести Олимпиадах и с четырех возвращался с медалью, включая золото Игр-2014 в Лондоне.

    Также в активе Сергея серебро чемпионата мира, два Кубка мира, победа в Мировой лиге и пять медалей с чемпионатов Европы.

    На клубном уровне спортсмен по 10 раз побеждал в чемпионате и Кубке России, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, выигрывал клубный чемпионат мира.

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