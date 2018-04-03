Тетюхин объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион, известный волейболистобъявил о завершении карьеры.

«Этот сезон – последний для меня», – сообщил 43-летний ветеран после первого финального матча Кубка ЕКВ, в котором его «Белогорье» обыграло турецкий «Зираат Банкаси».

За свою карьеру Тетюхин участвовал в шести Олимпиадах и с четырех возвращался с медалью, включая золото Игр-2014 в Лондоне.

Также в активе Сергея серебро чемпионата мира, два Кубка мира, победа в Мировой лиге и пять медалей с чемпионатов Европы.

На клубном уровне спортсмен по 10 раз побеждал в чемпионате и Кубке России, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, выигрывал клубный чемпионат мира.