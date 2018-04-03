Проклятый бой. Хабиб и Фергюсон снова разминулись

Соперником Хабиба должен был стать американец, однако за шесть дней до поединка американец получил нелепую травму.

Президент UFC Дэна Уайт на своей странице в Instagram подтвердил, что информация о четвертом (!) срыве — вовсе не первоапрельская шутка: «Тони Фергюсон травмировал колено и выбыл из боя с Хабибом. На замену Тони выходит чемпион полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй. Главный бой UFC 223 в Бруклине будет за неоспоримый титул в легком весе».

В 2015-м бой Хабиба и Тони не состоялся по вине россиянина — он получил травму ребра. В 2016-м причиной отмены стали проблемы американца — после неудачной тренировки у Фергюсона была кровь в легких. В 2017-м Хабиб не смог уложиться в лимит легкого веса и даже угодил в больницу из-за жестокой весогонки. В 2018-м настала очередь Тони — счет стал равным. 2:2.

«Словами не передать, как сильно я раздражен и рассержен. В пятницу я завершал свои обязательства перед СМИ перед боем против Нурмагомедова. Когда я находился в студии, со мной произошел неприятный случай, в результате которого я повредил связки колена. Мой врач и доктор UFC сказали, что мне не стоит драться, а один из них считает, что мне нужна операция. Поэтому я должен поговорить со специалистами и решить, как действовать дальше, чтобы защитить свой титул как можно скорее.

Хочу извиниться перед поклонниками, UFC, Хабибом, моими товарищами, тренерами, друзьями и, самое главное, семьей. Счастливой Пасхи всем. Верю, что есть смысл в этом кошмаре, потому что это не первоапрельская шутка. Хорошего вам здоровья и благословения», — написал Фергюсон на своей странице в Twitter.

Что произошло?

То, как именно травмировался Фергюсон, также походило на шутку — Тони порвал крестообразные связки, выходя с ТВ-студии. «Он шел, увидел человека, которого не ожидал увидеть, резко повернулся, чтобы поздороваться, и споткнулся», – рассказал журналист ESPN Бретт Окамото.

Да, да, друзья, мы говорим о бойце, который набивает голени о железную трубу.

El Cucuy needs to chill😰 Публикация от Ariel Chobani (@arielchobani) 15 Мар 2018 в 7:53 PDT

Но это все, конечно, шутки, и дело вовсе не в том, что Тони споткнулся. Чтобы травмировать колено, над ним нужно хорошенько поработать. Связка накапливает урон от неудачных каждодневных нагрузок и истончается. Сначала спортсмен может не чувствовать боли, хотя связки уже на пределе, но потом достаточно просто присесть, чтобы окончательно «убить» колено. Судя по всему, именно это и произошло с Эль Кукуем.

«Тони, выздоравливай. Хочу посоветовать тебе: больше не болтай. В голове, конечно, много мыслей, но на тебя похожим не буду. Надеюсь, этот урок научит тебя следить за языком», — отреагировал на ситуацию Нурмагомедов.

Что дальше?

На замену Фергюсону за шесть дней до боя вышел Макс Холлоуэй – чемпион UFC в полулегком весе.

Очевидно, что для него этот шанс — пока самый большой в карьере. После поражения от не слишком известного на тот момент Конора Макгрегора в августе 2013 года Холлоуэй одержал 12 побед в 12 боях, уложив Каба Суонсона, Джереми Стивенса, Рикардо Ламаса, Энтони Петтиса и Жозе Альдо (дважды), причем большинство побед он одержал нокаутами или болевыми приемами.

Blessed Публикация от Max Holloway (@blessedmma) 22 Мар 2018 в 1:58 PDT

Первый титульный шанс Макс получил в декабре 2016-го. Соперник гавайца Энтони Петтис не сделал вес и не претендовал на пояс временного чемпиона в полулегком весе, но это не помешало Холлоуэю забить тяжелого противника в третьем раунде.

Летом прошлого года он дрался уже за полновесный титул с бразильцем Жозе Альдо и победил нокаутом, получив в придачу бонус за лучший бой вечера.

Есть ли у него шанс против Хабиба?

Холлоуэю всего 26 лет, но он уже успел провести почти два десятка боев в UFC, т.е. с опытом у него проблем нет. При росте 180 см он комфортно чувствует себя на дистанции и отлично работает в стойке, но не очень успешно в партере. Именно поэтому он старается вести бой в стойке, а в борьбу идет лишь при крайней необходимости.

Впрочем, с Хабибом ему наверняка придется вспомнить навыки джиу-джитсу.

И велика вероятность, что он не преуспеет. Россиянин медленнее, но гораздо мощнее и сильнее в борьбе. Кажется, пояс сам идет в руки к Хабибу, но недооцениваться Макса ему все же не стоит.

Были ли другие претенденты?

Узнав, что бой с Фергюсоном не состоится, Нурмагомедов сразу же вспомнил о Коноре Макгрегоре, однако ирландец отказался от предложения побороться за титул, поскольку не успеет согнать вес.

«Сначала я сказал им: "Эй, а где этот 'Бургер Кинг' (Конор Макгрегор снимался в рекламе 'Burger King', – прим. ред.)? Ведите его сюда ко мне". Мне нужен этот парень – он пару недель назад написал твит, мол, будьте готовы. Где он сейчас? Шесть дней мало для сгонки? Это не два и не три. За шесть дней можно согнать прилично.

Дэна сказал, что он должен выглядеть хорошо, мол, у него спонсорские сделки и прочее. Сказал, что нельзя, чтобы его лицо изменилось. Я сказал, чтобы дали кого-то другого. Мне неважно кого – лишь бы этот бой был за титул. У меня лучшая победная серия в UFC – я устал от обычных боев. Мне 29 лет. Я молод, голоден – мое время пришло. Я должен драться за титул.

Дэна сказал, что работает над этим. Он перезвонил через час. Но я не думал, что мне предложат Макса Холлоуэя. Думал, будет Порье или Альварес. Или может Кьеза, Фелдер, Яквинта или Петтис. Но мне позвонили и сказали, что дают Холлоуэя. Я ответил, что за настоящий титул мне без разницы с кем драться», – сказал Нурмагомедов в интервью The MMA Hour.