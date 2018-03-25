Феттель выиграл первую гонку сезона

Второе место занял действующий чемпион мира гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку лидеров замкнул партнер Феттеля по команде Кими Райкконен.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин вынужден был сойти с трассы из-за проблем с тормозами.
Сироткин завершил «Гран-при Австралии» на шестом круге
Через две недели состоится очередной этап «Формулы-1» — «Гран-при Бахрейна».
Формула-1. Гран-при Австралии
1. Себастьян Феттель («Феррари»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,036
3. Кими Райкконен («Феррари») +6,309
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +7,069
5. Фернандо Алонсо («Макларен») +27,886
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +28,945
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +32,671
8. Валттери Боттас («Мерседес») +34,339
9. СтоффельВандорн («Макларен») +34,921
10. Карлос Сайнс («Рено») +45,722
11. Серхио Перес («Форс Индия») +46,817
12. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.00,278
13. Шарль Леклер («Заубер») +1.15,759
14. Лэнс Стролл («Уильямс») 1.18,288
15. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг
16. Роман Грожан («Хаас») — не финишировал
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал
18. Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал
19. Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал
20. Сергей Сироткин («Уильямс») — не финишировал.