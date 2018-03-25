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    Феттель выиграл первую гонку сезона

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    Фрагмент гонки
    На фото:Фрагмент гонки
    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу в первой гонке сезона «Гран-при Австралии».

    Второе место занял действующий чемпион мира гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку лидеров замкнул партнер Феттеля по команде Кими Райкконен.

    Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин вынужден был сойти с трассы из-за проблем с тормозами.

    Сироткин завершил «Гран-при Австралии» на шестом круге

    Через две недели состоится очередной этап «Формулы-1» — «Гран-при Бахрейна».

    Формула-1. Гран-при Австралии

    1. Себастьян Феттель («Феррари»)
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,036
    3. Кими Райкконен («Феррари») +6,309
    4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +7,069
    5. Фернандо Алонсо («Макларен») +27,886
    6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +28,945
    7. Нико Хюлькенберг («Рено») +32,671
    8. Валттери Боттас («Мерседес») +34,339
    9. СтоффельВандорн («Макларен») +34,921
    10. Карлос Сайнс («Рено») +45,722
    11. Серхио Перес («Форс Индия») +46,817
    12. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.00,278
    13. Шарль Леклер («Заубер») +1.15,759
    14. Лэнс Стролл («Уильямс») 1.18,288
    15. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг
    16. Роман Грожан («Хаас») — не финишировал
    17. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал
    18. Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал
    19. Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал
    20. Сергей Сироткин («Уильямс») — не финишировал.

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