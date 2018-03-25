Цветков выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Тюмени

Для 26-летнего спортсмена эта победа стала первой в личных гонках на этапах Кубка мира.
Второе место занял норвежец Эрленд Бьонтегорд, а замкнул тройку призёров его соотечественник Йоханнес Бё.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Тюмень, Россия. Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Максим Цветков (Россия) — 37.37,3 (0).
2. Эрланд Бьонтегорд (Норвегия) — +2,7 (0).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +16,6 (2)...
14. Александр Логинов (Россия) — +48,7 (3).
15. Антон Бабиков (Россия) — +53,6 (2).
16. Антон Шипулин (Россия) — +1.09,3 (2)...
18. Евгений Гараничев (Россия) — +1.10,1 (3).