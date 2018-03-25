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    Цветков выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Тюмени

    Биатлон
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    Максим Цветков
    На фото:Максим Цветков
    Россиянин Максим Цветков завоевал золото в масс-старте на 15 км на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Он преодолел дистанцию без промахов.

    Для 26-летнего спортсмена эта победа стала первой в личных гонках на этапах Кубка мира.

    Второе место занял норвежец Эрленд Бьонтегорд, а замкнул тройку призёров его соотечественник Йоханнес Бё.

    Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Тюмень, Россия. Мужчины. Масс-старт, 15 км

    1. Максим Цветков (Россия) — 37.37,3 (0).
    2. Эрланд Бьонтегорд (Норвегия) — +2,7 (0).
    3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +16,6 (2)...
    14. Александр Логинов (Россия) — +48,7 (3).
    15. Антон Бабиков (Россия) — +53,6 (2).
    16. Антон Шипулин (Россия) — +1.09,3 (2)...
    18. Евгений Гараничев (Россия) — +1.10,1 (3).

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