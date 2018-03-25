Цветков выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Тюмени

Россиянинзавоевал золото в масс-старте на 15 км на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Он преодолел дистанцию без промахов.

Для 26-летнего спортсмена эта победа стала первой в личных гонках на этапах Кубка мира.

Второе место занял норвежец Эрленд Бьонтегорд, а замкнул тройку призёров его соотечественник Йоханнес Бё.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Тюмень, Россия. Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Максим Цветков (Россия) — 37.37,3 (0).

2. Эрланд Бьонтегорд (Норвегия) — +2,7 (0).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +16,6 (2)...

14. Александр Логинов (Россия) — +48,7 (3).

15. Антон Бабиков (Россия) — +53,6 (2).

16. Антон Шипулин (Россия) — +1.09,3 (2)...

18. Евгений Гараничев (Россия) — +1.10,1 (3).