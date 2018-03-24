Юстина Ковальчик объявила о завершении карьеры

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам полькаобъявила о завершении спортивной карьеры.

«Я больше не буду выступать на Кубке мира. Когда я бежала на этапе в Планице перед Олимпийскими играми в Пхенчхане, я знала, что это был мой последний старт. Не думаю, что что-нибудь изменится. Пока не закрываю для себя дорогу на чемпионат мира, так как, может быть, понадобится моя помощь в эстафете.

Я также хочу продолжать выступать на лыжных марафонах, так как они не смогут помешать моей новой работе. Какой? Наберитесь немного терпения», — приводит слова Ковальчикк Przeglad Sportowy

Ковальчик завоевала золото Игр-2010 в гонке на 30 км и победила на дистанции 10 км на Олимпиаде-2014 в Сочи. Также 35-летняя польская спортсменка является двукратным чемпионом мира, обе золотые медали ЧМ Ковальчик завоевала в 2009 году в чешском Либереце.