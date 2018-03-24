Нэйтан Чен — чемпион мира в фигурном катании, Коляда завоевал бронзу

Россиянинзавоевал бронзовую награду в соревнованиях одиночников на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане.

Несмотря на два падения в произвольной программе, шедший вторым после короткого проката российский фигурист сумел занять третье место.

Это первая медаль для российских фигуристов-одиночников на чемпионатах мира с 2011 года, когда Артур Гачинский в Москве также стал бронзовым призёром.

Победил лидировавший после короткой программы американец Нэйтан Чен. 18-летний спортсмен принёс США первое золото в соревнованиях мужчин-одиночников после победы в 2009 году Эвана Лайсачека.

Чен — самый молодой чемпион мира с 2001 года, когда золото выиграл россиянин Евгений Плющенко.

В произвольной программе американский фигурист выполнил шесть четверных прыжков и показал два лучших личных результата — в программе и по сумме двух прокатов (219,46 и 321,40 балла).

Чен стал вторым фигуристом в истории, набравшим больше 320 баллов за две программы. Мировой рекорд принадлежит японцу Юдзуру Ханю (330,43).

Второе место занял японец Сёма Уно, отставший от Чена по сумме баллов на 47,63. Это рекордное преимущество над вторым местом на больших международных турнирах (Гран-при, чемпионат мира, Олимпиада).

Ещё один представитель России, Дмитрий Алиев, в произвольной программе стал шестым, а по сумме двух выступлений занял седьмую позицию.

Фигурное катание. Чемпионат мира Мужчины. Произвольная программа 1. Натан Чен (США) — 219,462. Сома Уно (Япония) — 179,513. Кадзуки Томоно (Япония) — 173,504. Михаил Коляда (Россия) — 172,245. Денис Васильев (Латвия) — 170,616. Дмитрий Алиев (Россия) — 170,15