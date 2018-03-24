Российские керлингистки пробились в полуфинал чемпионата мира

Женскаяпо керлингу вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в канадском Норт-Бей.

В борьбе за путевку в 1/2 финала россиянки, которые в круговом турнире заняли четвертое место обыграли сборную Чехии, которая была пятой.

Матч завершился со счетом 7:3.

За сборную России в этой встрече выступали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва. Анна Сидорова осталась в запасе.

Также в полуфинал пробилась сборная США, которая обыграла Корею — 10:3. Ранее напрямую в 1/2 финала турнира вышли сборные Канады и Швеции.

Соперником россиянок в борьбе за выход в финал будет шведская сборная.