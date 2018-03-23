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    Тарасова: Женя и Володя с их элементами могут быть первыми

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    Татьяна Тарасова
    На фото:Татьяна Тарасова
    Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов на чемпионате мира в Милане.

    «Очень рада за Женю с Володей, которые пришли в себя после тяжелого старта на Олимпиаде. Они с блеском откатали короткую программу, почти не сделали ошибок в произвольной, сложной программе, основанной на скорости. В этой программе практически не меняется темп, даже смотреть тяжело, поскольку в ней нет нюансов, но она очень техничная.

    Поздравляю их, они мастера, у них был тяжелый олимпийский старт, но пришли в себя и доказали, что в авангарде парного катания, приятно было смотреть. Они единственными на этом турнире делали четверной подркут.

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    Теперь осталось сделать продуманные умопомрачительные программы, которые будут основаны не только на скорости, но и на драматургии. С их элементами они могут быть первыми», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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