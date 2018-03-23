Тарасова: Женя и Володя с их элементами могут быть первыми

Тренерпрокомментировала выступление российской парына чемпионате мира в Милане.

«Очень рада за Женю с Володей, которые пришли в себя после тяжелого старта на Олимпиаде. Они с блеском откатали короткую программу, почти не сделали ошибок в произвольной, сложной программе, основанной на скорости. В этой программе практически не меняется темп, даже смотреть тяжело, поскольку в ней нет нюансов, но она очень техничная.

Поздравляю их, они мастера, у них был тяжелый олимпийский старт, но пришли в себя и доказали, что в авангарде парного катания, приятно было смотреть. Они единственными на этом турнире делали четверной подркут.

Савченко и Массо — чемпионы мира, у Тарасовой и Морозова — серебро

Теперь осталось сделать продуманные умопомрачительные программы, которые будут основаны не только на скорости, но и на драматургии. С их элементами они могут быть первыми», — приводит слова Тарасовой ТАСС.