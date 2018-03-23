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    Савченко и Массо — чемпионы мира, у Тарасовой и Морозова — серебро

    Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
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    Алена Савчено и Бруно Массо
    На фото:Алена Савчено и Бруно Массо
    Олимпийские чемпионы Пхенчхана Алена Савченко и Бруно Массо завоевали золото чемпионата мира по фигурному катанию, проходящего в Милане.

    Серебро взял российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Бронза — у Ванессы Джеймс и Моргана Сипре из Франции.

    Еще одна российская пара — Наталья Забияко и Александр Энберт — остановились в шаге от пьедестала, Кристина Астахова и Алексей Рогонов стали восьмыми.

    Фигурное катание. Чемпионат мира
    Пары. Произвольная программа
    1. Алёна Савченко / Брюно Массо (Германия) – 162,862. Евгения Морозова / Владимир Морозов (Россия) – 144,243. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) – 143,044. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 133,845. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 133,536. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 133,50...9. Кристина Астахова / Алексей Рогонов (Россия) – 130,54
    Фигурное катание. Чемпионат мира
    Пары. Итог
    1. Алёна Савченко / Брюно Массо (Германия) – 245,84. 2. Евгения Морозова / Владимир Морозов (Россия) – 225,53. 3. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) – 218,36.4. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 207,88...5. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 206,066. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 204,338. Кристина Астахова / Алексей Рогонов (Россия) – 202,16.
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