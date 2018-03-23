Савченко и Массо — чемпионы мира, у Тарасовой и Морозова — серебро

На фото: Алена Савчено и Бруно Массо twitter.com/europeonice

Олимпийские чемпионы Пхенчханазавоевали золото чемпионата мира по фигурному катанию, проходящего в Милане.

Серебро взял российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Бронза — у Ванессы Джеймс и Моргана Сипре из Франции.

Еще одна российская пара — Наталья Забияко и Александр Энберт — остановились в шаге от пьедестала, Кристина Астахова и Алексей Рогонов стали восьмыми.

Фигурное катание. Чемпионат мира Пары. Произвольная программа 1. Алёна Савченко / Брюно Массо (Германия) – 162,862. Евгения Морозова / Владимир Морозов (Россия) – 144,243. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) – 143,044. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 133,845. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 133,536. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 133,50...9. Кристина Астахова / Алексей Рогонов (Россия) – 130,54