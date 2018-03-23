Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ с мировым рекордом

Вторым стал американский дуэт Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Тройку лучших замкнули канадцы Эндрю Поже и Кэйтлин Уивер.
Российские дуэты Александра Степанова / Иван Букин и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро занимают седьмое и восьмое места соответственно.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Милан, Италия
Танцы. Короткая программа
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 83,73.
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 80,42.
3. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 78,31…
7. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 74,51.
8. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 72,45.