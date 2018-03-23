Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ с мировым рекордом

На фото: Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон heavy.com

Французские фигуристыустановили мировой рекорд в короткой программе в танцах на льду на чемпионате мира в Милане. За свой прокат они получили 83,73 балла.

Вторым стал американский дуэт Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Тройку лучших замкнули канадцы Эндрю Поже и Кэйтлин Уивер.

Российские дуэты Александра Степанова / Иван Букин и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро занимают седьмое и восьмое места соответственно.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Милан, Италия

Танцы. Короткая программа

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 83,73.

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 80,42.

3. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 78,31…

7. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 74,51.

8. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 72,45.