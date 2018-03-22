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    Чен: Доволен стартом ЧМ после проблем в короткой программе на Олимпиаде

    Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
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    Натан Чен
    На фото:Натан Чен
    Американский фигурист Натан Чен отметил, что ему удалось исправить ошибки в короткой программе, допущенные на Олимпиаде в Пхенчхане.

    После короткой программы Чен занимает первое место, опережая россиянина Михаила Коляду на 1,88 балла.

    «Я очень доволен стартом чемпионата мира, особенно после проблем в короткой программе на Олимпиаде.

    Было здорово снова показать свою короткую программу, надеюсь, что мне удастся исправиться. В целом я горжусь своим результатом.

    В произвольной программе постараюсь откататься максимально чисто. Что я для этого буду делать, это личное дело меня и моего тренера.

    Все может измениться, у нас еще есть целый день, чтобы подумать об этом», — цитирует официальный сайт ISU Чена.

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