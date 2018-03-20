Колобков: Если от нас требуют признать доклад Макларена, то никаких доказательств нет

Министр спорта РФвысказал свое мнение о требовании к России признать выводы доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства () во главе скасательно государственной допинг-системы в России.

В интервью ТАСС Колобков заявил, что данное требование не подкреплено никакими доказательствами.

«Когда оправдали 28 наших спортсменов, решение выносилось независимым судом, это был полноценный юридический процесс — со свидетелями, с показаниями Макларена и Родченкова, с перекрестными допросами с участием наших спортсменов и наших экспертов. Решение говорит само за себя, они оправданы. Судьями с профессиональной честью и профессиональными качествами.

И если от нас требуют признания доклада Макларена, это говорит о том, что никаких доказательств нет. Получается, что реальные доказательства подменяются требованиями. Происходит подмена понятий, из-за чего в заложниках находится весь российский спорт. Нашу готовность взаимодействовать, работать вместе конструктивно не должны воспринимать как слабость», — сказал Колобков.

Напомним, что признание выводов доклада Макларена требуется для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Паралимпийского комитета России (ПКР).