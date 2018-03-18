Волков надеется получить титульный бой

Российский боец MMAпрокомментировал свою победу над бразильцем

«Думаю, что заслуживаю получить титульный бой. Сейчас я добился серии из четырех побед. Я побил бывшего чемпиона UFC и парня, который побил действующего чемпиона UFC. Может быть настало мое время.

Был бы счастлив, если бы титульный поединок назначили на осень на первом турнире UFC в России. Я был бы счастлив, если бы UFC предоставила мне такую возможность. Я хочу привести UFC в Россию.

В начале поединка было тяжело для меня со всех сторон: с точки зрения техники, с точки зрения давления. Перед боем я не чувствовал себя комфортно, но сейчас я чувствую себя победителем.

Я не очень доволен тем, как проходил поединок, потому что я мог бы сделать иначе что-то. Но я доволен тем, что победил нокаутом Фабрисио Вердума. В поединке мне пришлось использовать план "Б" и план "В". То есть бой пошел по наихудшему сценарию. Фабрисио дал мне очень сложный бой.

Волков нокаутировал Вердума в четвертом раунде

Наши недавние совместные тренировки повлияли на нас обоих в этом поединке. Мы оба были более осторожны. Он знал, что я могу тяжело ударить. Я знал, что он очень хорош в джиу-джитсу. Это было умное сражение, в котором мы оба ждали ошибки соперника. Он ждал, когда я сделаю ошибку в партере. А я ждал его ошибки в стойке.

Это одна из самых сложных моих побед. Но я этот бой прошел. Уверен, что самые сложные победы будут у меня впереди», — приводит слова Волкова allboxing.ru.