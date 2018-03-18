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    Волков надеется получить титульный бой

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    Александр Волков
    На фото:Александр Волков
    Российский боец MMA Александр Волков прокомментировал свою победу над бразильцем Фабрисиу Вердумом.

    «Думаю, что заслуживаю получить титульный бой. Сейчас я добился серии из четырех побед. Я побил бывшего чемпиона UFC и парня, который побил действующего чемпиона UFC. Может быть настало мое время.

    Был бы счастлив, если бы титульный поединок назначили на осень на первом турнире UFC в России. Я был бы счастлив, если бы UFC предоставила мне такую возможность. Я хочу привести UFC в Россию.

    В начале поединка было тяжело для меня со всех сторон: с точки зрения техники, с точки зрения давления. Перед боем я не чувствовал себя комфортно, но сейчас я чувствую себя победителем.

    Я не очень доволен тем, как проходил поединок, потому что я мог бы сделать иначе что-то. Но я доволен тем, что победил нокаутом Фабрисио Вердума. В поединке мне пришлось использовать план "Б" и план "В". То есть бой пошел по наихудшему сценарию. Фабрисио дал мне очень сложный бой.

    Волков нокаутировал Вердума в четвертом раунде

    Наши недавние совместные тренировки повлияли на нас обоих в этом поединке. Мы оба были более осторожны. Он знал, что я могу тяжело ударить. Я знал, что он очень хорош в джиу-джитсу. Это было умное сражение, в котором мы оба ждали ошибки соперника. Он ждал, когда я сделаю ошибку в партере. А я ждал его ошибки в стойке.

    Это одна из самых сложных моих побед. Но я этот бой прошел. Уверен, что самые сложные победы будут у меня впереди», — приводит слова Волкова allboxing.ru.

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