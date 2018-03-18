Лыжник Большунов победил в гонке преследования на этапе КМ в Фалуне

Россиянинпобедил в гонке преследования на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.

Второе место занял канадец Алекс Харви, опередивший на финишной прямой швейцарца Дарио Колонью.

Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Мужчины. 1. Александр Большунов (Россия) — 35.03,3.2. Алекс Харви (Канада) — +47,1.3. Дарио Колонья (Швейцария) — +47,5.4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 48,75. Максим Вылегжанин (Россия) — 50,310. Денис Спицов (Россия) — 1.04,211. Андрей Ларьков (Россия) — 1.04,3...21. Александр Бессмертных (Россия) — 1.15,122. Евгений Белов (Россия) — 1.18,423. Алексей Червоткин (Россия) — 1.21,1...66. Глеб Ретивых (Россия) — 5.15,5

Норвежецстал победителем Кубка мира в сезоне-2017/18.

Второе место занял Дарио Колонья из Швейцарии, третье — еще один представитель Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю.

Россиянин Александр Большунов, благодаря сегодняшней победе в гонке преследования, занял итоговое пятое место.

В Кубке наций Россия стала второй в мужском и суммарном зачете. В женском зачете россиянки стали только пятыми.