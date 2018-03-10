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    Вылегжанин занял третье место в марафоне на этапе КМ в Холменколлене

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    Максим Вылегжанин
    На фото:Максим Вылегжанин
    Российский лыжник Максим Вылегжанин занял третье место в гонке на 50 километров на этапе Кубка мира в Холменколлене.

    Россиянин проиграл только Дарио Колонье и Мартину Йонсруду Сундбю, отстав от них на 1,1 секунды.

    Отметим, что Колонья и Сундбю показали одинаковый результат, но по результатам фотофиниша победа досталась швейцарцу.

    Денис Спицов стал пятым с отставанием в 4,4 секунды. Александр Бессмертных занял 22-е место, Алексей Червоткин — 25-е, Иван Якимушкин — 30-е.

    Кубок мира. Холменколлен (Норвегия). Мужчины. Дистанционные соревнования. Масс-старт, 50 км (С)

    1. Дарио Колонья (Швейцария) — 2:01.48,1
    2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — отставание 0,0
    3. Максим Вылегжанин (Россия) — 1,1
    4. Шур Рете (Норвегия) — 4,2
    5. Денис Спицов(Россия) — 4,4
    6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 4,5
    22. Александр Бессмертных(Россия) — 1.56,3
    25. Алексей Червоткин (Россия) — 3.26,6
    30. Иван Якимушкин (Россия) — 4.13,7

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