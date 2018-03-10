Вылегжанин занял третье место в марафоне на этапе КМ в Холменколлене

Российский лыжникзанял третье место в гонке на 50 километров на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Россиянин проиграл только Дарио Колонье и Мартину Йонсруду Сундбю, отстав от них на 1,1 секунды.

Отметим, что Колонья и Сундбю показали одинаковый результат, но по результатам фотофиниша победа досталась швейцарцу.

Денис Спицов стал пятым с отставанием в 4,4 секунды. Александр Бессмертных занял 22-е место, Алексей Червоткин — 25-е, Иван Якимушкин — 30-е.

Кубок мира. Холменколлен (Норвегия). Мужчины. Дистанционные соревнования. Масс-старт, 50 км (С)

1. Дарио Колонья (Швейцария) — 2:01.48,1

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — отставание 0,0

3. Максим Вылегжанин (Россия) — 1,1

4. Шур Рете (Норвегия) — 4,2

5. Денис Спицов(Россия) — 4,4

6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 4,5

22. Александр Бессмертных(Россия) — 1.56,3

25. Алексей Червоткин (Россия) — 3.26,6

30. Иван Якимушкин (Россия) — 4.13,7