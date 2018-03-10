Вылегжанин занял третье место в марафоне на этапе КМ в Холменколлене

Россиянин проиграл только Дарио Колонье и Мартину Йонсруду Сундбю, отстав от них на 1,1 секунды.
Отметим, что Колонья и Сундбю показали одинаковый результат, но по результатам фотофиниша победа досталась швейцарцу.
Денис Спицов стал пятым с отставанием в 4,4 секунды. Александр Бессмертных занял 22-е место, Алексей Червоткин — 25-е, Иван Якимушкин — 30-е.
Кубок мира. Холменколлен (Норвегия). Мужчины. Дистанционные соревнования. Масс-старт, 50 км (С)
1. Дарио Колонья (Швейцария) — 2:01.48,1
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — отставание 0,0
3. Максим Вылегжанин (Россия) — 1,1
4. Шур Рете (Норвегия) — 4,2
5. Денис Спицов(Россия) — 4,4
6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 4,5
22. Александр Бессмертных(Россия) — 1.56,3
25. Алексей Червоткин (Россия) — 3.26,6
30. Иван Якимушкин (Россия) — 4.13,7