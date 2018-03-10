Шипулин назвал нынешнюю сборную России самой слабой за последние годы

Россиянинотметил, что в российском биатлоне сложилась очень тяжелая ситуация.

«Сейчас нам нужно выйти из этой ситуации, из этой глубокой ямы, чтобы все вернулось на свои места. Понимаю, что сейчас результатов нет. Это самая слабая сборная за последние годы.

Раз нет результатов, это значит, что мы слабее остальных. Нужно просто констатировать факты и ничего более. Когда начинается додумывание, досказывание, тогда и получаются такие конфликты.

Ситуация в нашем биатлоне очень тревожная, очень тяжелая. Достаточно поднести спичку, чтобы зажечь эмоции, которые не вылезали наружу. Многие на эмоциях могут наговорить такого, о чем потом будут жалеть. Все хотят подсказать, как лучше, не зная ситуации. Многие начинают списывать после первого результата.

Шипулин выиграл спринт в Контиолахти

Я понимаю, почему все так происходит. Мы все на панике. СМИ на 90 процентов на нашей стороне, но нам не хватает результатов. Рано или поздно они придут, тогда все изменится.

Журналисты не знают всей правды, как и мы не знаем их правду. Но мы делаем все возможное. Если плохой результат, то мы не готовы. Однако высказывания со стороны не помогут сделать результаты лучше.

У нас уже выработался иммунитет, и мы не обращаем внимания на мелочи. Нас смешивали с грязью на протяжении этих двух-трех месяцев не один раз. Сначала было тяжело. Хуже уже быть не может, поэтому в каком-то смысле это укрепит команду, укрепит дух ребят, тренеров.

Перемены нужны – это 100 процентов. Насколько глубокие, сказать не могу», — приводит слова Шипулина «Спорт-Экспресс» со ссылкой на фильм «Отстраненные».