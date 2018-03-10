ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Шипулин назвал нынешнюю сборную России самой слабой за последние годы

    Биатлон
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Антон Шипулин
    На фото:Антон Шипулин
    Россиянин Антон Шипулин отметил, что в российском биатлоне сложилась очень тяжелая ситуация.

    «Сейчас нам нужно выйти из этой ситуации, из этой глубокой ямы, чтобы все вернулось на свои места. Понимаю, что сейчас результатов нет. Это самая слабая сборная за последние годы.

    Раз нет результатов, это значит, что мы слабее остальных. Нужно просто констатировать факты и ничего более. Когда начинается додумывание, досказывание, тогда и получаются такие конфликты.

    Ситуация в нашем биатлоне очень тревожная, очень тяжелая. Достаточно поднести спичку, чтобы зажечь эмоции, которые не вылезали наружу. Многие на эмоциях могут наговорить такого, о чем потом будут жалеть. Все хотят подсказать, как лучше, не зная ситуации. Многие начинают списывать после первого результата.

    Шипулин выиграл спринт в Контиолахти

    Я понимаю, почему все так происходит. Мы все на панике. СМИ на 90 процентов на нашей стороне, но нам не хватает результатов. Рано или поздно они придут, тогда все изменится.

    Журналисты не знают всей правды, как и мы не знаем их правду. Но мы делаем все возможное. Если плохой результат, то мы не готовы. Однако высказывания со стороны не помогут сделать результаты лучше.

    У нас уже выработался иммунитет, и мы не обращаем внимания на мелочи. Нас смешивали с грязью на протяжении этих двух-трех месяцев не один раз. Сначала было тяжело. Хуже уже быть не может, поэтому в каком-то смысле это укрепит команду, укрепит дух ребят, тренеров.

    Перемены нужны – это 100 процентов. Насколько глубокие, сказать не могу», — приводит слова Шипулина «Спорт-Экспресс» со ссылкой на фильм «Отстраненные».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 10/03
    • Услугина выиграла индивидуальную гонку в Увате, Павлова – третья
  • 10/03
    • Логинов — третий в индивидуальной гонке на этапе кубка IBU в Увате
  • 09/03
    • Домрачева выиграла спринт в Контиолахти
  • 08/03
    • Шипулин выиграл спринт в Контиолахти
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    В России будут сажать за допингСъел – сел. Новый метод борьбы с допингомВ России могут принять закон об уголовной ответственности за допингДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Виталий МуткоА воз и ныне тамЧто ждет российский спорт после Олимпиады-2016?WADA частично признала свою ошибкуМельдониевый хэппи-эндО сенсационном решении Всемирного антидопингового агентства Ричард МакларенПочему молчит Мутко, или Памперсы еще могут пригодитьсяМнения и мысли российских СМИ о второй части доклада МакларенаЕвгения МедведеваОжидаемый триумф лунной девочкиСМИ о победе Евгении Медведевой на чемпионате Европы
    Подробный разбор
  • Триумф «Филадельфии». Первый и особенный
  • В США состоялось самое масштабное событие года
    •
  • Справедливость. Сочинцы оправданы
  • Все о важном решении CAS
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Битва за второе место
  • Прогнозы и ставки на футбол 10 марта
  • 8,81
    •
  • Продолжит ли «Милан» свой беспроигрышный путь в Серии А?
  • «Дженоа» — «Милан». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 11 марта
  • 2,10
    •
    Прочие. Лента новостей
  • 14:21
    • Услугина выиграла индивидуальную гонку в Увате, Павлова – третья
  • 12:11
    • Логинов — третий в индивидуальной гонке на этапе кубка IBU в Увате
  • 09:59
    • МОК и IPC продлили договор о сотрудничестве до 2032 года
  • 00:06
    • Скопцова и Алешин выиграли золото юниорского ЧМ среди танцоров
  • 23:30
    • Миронова: В Контиолахти очень тяжелая трасса
  • 23:18
    • Виролайнен: У меня не стыкуется скорость со стрельбой
  • 22:36
    • Домрачева: Шла на гонку с чувством гордости за Бьорндалена
  • 21:21
    • Домрачева выиграла спринт в Контиолахти
  • 18:41
    • Российский легкоатлет получил пожизненную дисквалификацию
  • 09/03
    • Российские прыгуны в воду стали вторыми на этапе Мировой серии
  • 08/03
    • Шипулин: Хотел доказать, что не халявил дома пока все бегали на Олимпиаде
  • 08/03
    • Шипулин выиграл спринт в Контиолахти
  • 08/03
    • Домрачеву признали самой влиятельной женщиной в Беларуси
  • 07/03
    • Большунов — третий в спринте на этапе Кубка мира в Драммене
  • 07/03
    • Ватерполисты сборной России узнали соперников на ЧЕ-2018
  • 07/03
    • Ханю пропустит чемпионат мира по фигурному катанию
  • 07/03
    • В Приморье хотят построить базу для керлинга
  • 07/03
    • Ласицкене готова «действовать жестче в отношении ВФЛА»
  • 06/03
    • Суперфинал Мировой лиги по водному поло в 2018 году снова пройдет в России
  • 06/03
    • Шляхтин: Как президент ВФЛА, я сделал все для ее восстановления
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ