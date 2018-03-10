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    Логинов — третий в индивидуальной гонке на этапе кубка IBU в Увате

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    Александр Логинов
    На фото:Александр Логинов
    Россиянин Александр Логинов занял третье место в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка IBU в Увате (Тюменская область).

    Первым стал француз Фабьен Клод. Вторым финишировал норвежец Ветле Кристиансен.

    Еще три россиянина — Семен Сучилов, Семен Пащенко и Алексей Слепов — вошли в топ-10.

    Этап Кубка IBU в Увате продлится до воскресенья.

    Кубок IBU. Уват. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

    1. Фабьен Клод (Франция) — 54.17,4 (1)
    2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +3,6 (0)
    3. Александр Логинов (Россия) +37,7 (3)
    6. Семен Сучилов (Россия) +1.10,9 (2)
    7. Семен Пащенко (Россия) +1.29,4 (4)
    8. Алексей Слепов (Россия) +1.46,1 (4)
    13. Эдуард Латыпов (Россия) +3.00,7 (4)
    16. Кирилл Стрельцов (Россия) +3.11,4 (4)

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