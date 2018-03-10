Логинов — третий в индивидуальной гонке на этапе кубка IBU в Увате

Этап Кубка IBU в Увате продлится до воскресенья.

Еще три россиянина — Семен Сучилов, Семен Пащенко и Алексей Слепов — вошли в топ-10.

Россиянинзанял третье место в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка IBU в Увате (Тюменская область).

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