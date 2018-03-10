Логинов — третий в индивидуальной гонке на этапе кубка IBU в Увате

Первым стал француз Фабьен Клод. Вторым финишировал норвежец Ветле Кристиансен.
Еще три россиянина — Семен Сучилов, Семен Пащенко и Алексей Слепов — вошли в топ-10.
Этап Кубка IBU в Увате продлится до воскресенья.
Кубок IBU. Уват. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины
1. Фабьен Клод (Франция) — 54.17,4 (1)
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +3,6 (0)
3. Александр Логинов (Россия) +37,7 (3)
6. Семен Сучилов (Россия) +1.10,9 (2)
7. Семен Пащенко (Россия) +1.29,4 (4)
8. Алексей Слепов (Россия) +1.46,1 (4)
13. Эдуард Латыпов (Россия) +3.00,7 (4)
16. Кирилл Стрельцов (Россия) +3.11,4 (4)