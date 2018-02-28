Боброва и Соловьев не примут участия в чемпионате мира

Серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в командном турнире фигуристовне выступят на чемпионате мира в Милане, сообщил тренер россиян

Чемпионат мира пройдет в Милане с 19 по 25 марта.

Фигуристы Астахова и Рогонов заменят Столбову и Климова на чемпионате мира

«Мы с Катей и Димой решили, что не будем участвовать в мировом первенстве, и это решение окончательное. Желание завершить сезон после Олимпийских игр Боброва и Соловьев выразили сразу после личных соревнований – они отдали столько сил, что ни физической, ни эмоциональной энергии на то, чтобы продолжать выступления, просто не осталось.

Чуть позже мы договорились не спешить с официальным заявлением на эту тему, а немного отдохнуть, вернуться в Москву, после чего еще раз обсудить планы. Сейчас же окончательно пришли к заключению, что ехать на чемпионат мира в состоянии столь сильного опустошения просто не имеет смысла. Все-таки главным стартом в этом сезоне у нас были Олимпийские игры», – цитирует Жулина «Р-Спорт».