ВАДА может запретить России проводить международные турниры

Пресс-служба(ВАДА) прокомментировала информацию о возможном запрете России проводить международные соревнования.

Сегодня СМИ сообщили о том, что из-за поправок в официальной документации ВАДА Россия будет лишена права проводить международные спортивные соревнования, поскольку у нее нет аккредитованного национального антидопингового агентства.

«Статья 20.3.11 гласит, что обязанностью международной федерации является "делать все возможное, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу".

Следовательно, поскольку РУСАДА на данный момент не соответствует кодексу, международные федерации должны делать все возможное, чтобы проводить чемпионаты мира не в России.

Мы также отмечаем, что любые изменения в действующий кодекс вступят в силу не ранее 2021 года», – приводит life.ru ответ ВАДА.

Таким образом, полного запрета на проведение международных турниров в России не будет по меньшей мере три года.

Напомним, что РУСАДА лишилось аккредитации ВАДА на основании отчета комиссии Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

Антидопинговая деятельность на территории России осуществляется с помощью британского UKADA.