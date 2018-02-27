Новым президентом СБР может стать Владимир Драчев

Действующий президент Союза биатлонистов Россиипокинет свой пост и после сезона пройдут выборы нового руководителя организации, сообщает

По информации издания, главным кандидатом на эту должность является Владимир Драчев.

Кравцов возглавляет СБР с 2014 года, когда после олимпийского сезона заменил на посту президента организации Михаила Прохорова.

Вопрос с избранием Драчева, как сообщает источник, решен на 99 процентов. Знаменитый в прошлом российский и белорусский биатлонист уже заявил, что обязательно будет выдвигать свою кандидатуру на место президента СБР.

На счету Драчева — серебро и бронза Олимпийских игр, четыре титула чемпиона мира (а всего 11 медалей с мировых чемпионатов), три десятка подиумов на этапах Кубка мира и 15 побед.

В 2002-м 35-летний биатлонист сменил спортивное гражданство и стал выступать за сборную Белоруссии после невключения в состав российской команды на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити.

Через четыре года атлет завершил спортивную карьеру, а потом вернулся на родину.

В настоящее время Драчев — член Совета СБР от Ленинградской области, а также депутат Государственной Думы.