Триумф «Филадельфии». Первый и особенный

Первый титул в истории

52-й матч Супербоула вышел чрезвычайно результативным. Никогда в истории больших финалов мы не видели подобной статистики. И все же переломным моментом всей игры стало как раз действие в защите.

В тот момент, когда до окончания матча оставалось 2 минуты 16 секунд, а «Пэтриотс» имели минимальное отставание в счете, их легенда Том Брэди, один из лучших квотербеков в истории НФЛ оказался под давлением обороны соперника и потерял мяч.

Этим подарком «Филадельфия» воспользовалась сполна. Сразу после этого последовал точный удар на три очка, после которого «Иглз» уже не упустили преимущества и впервые в истории выиграли Супербоул, оставив в прошлом неудачи 1981 и 2005 годов.

Стоит сказать, что допустить ошибку Брэди заставили Брэндон Грэм и Дерек Барнетт, но не только они могут называть себя героями. Вся команда достойна этого звания: Ник Фолз, Легарретт Блаунт, Альшон Джеффери, Нельсон Эйолор, Кори Клемент…

Лучшие моменты матча

Ход игры

Первое результативное действие в решающей игре осталось за аутсайдером, которым была «Филадельфия». Джейк Эллиотт набрал три очка благодаря филд-голу, а Джеффери и Блаунт отметились тачдаунами.

Затем мы увидели игру в догонялки, когда обе команды набирали очки почти в каждом последующем владении. Резервный квотербек «Филадельфии» Ник Фолз, который, казалось бы, даже не должен был играть в этом Супербоуле, отметился тачдауном, получив пас в зачетной зоне противника и к перерыву увеличив преимущество своей команды до десяти очков.

Оказавшись в затруднительном положении, «Пэтриотс» отреагировали сразу после перерыва, благодаря Робу Гронковски – автору двух тачдаунов. Один из них даже помог «Нью-Инглэнду» получить преимущество на несколько минут.

Но «Филадельфия» достойно выдержала этот удар, не прекратив набирать очки усилиями Клемента и Зака Эртца, попытки которых были засчитаны после просмотра видеоповторов, что только добавляло сценарию финала сумасшедшего накала.

Атака лучше защиты

Защита в этом финале была разорвана в клочья. Практически все передачи Ника Фолза достигли цели. Исключением стал один случай, да и то вину в том эпизоде можно возложить на принимающего.

Только в одном случае был применен «сэк». Как раз в том, который вызвал потерю мяча Томом Брэди.

А вот статистика атаки стала настоящим удовольствием. Впервые в истории Супербоула обе команды на двоих преодолели отметку в 1000 ярдов. Брэди побил собственный рекорд по количеству пройденных ярдов в Супербоулах (505).

Впрочем, он потерпел неудачу в походе за своим шестым титулом. И все это спустя год после невероятного камбека в игре с «Атлантой».

Героем встречи стал Ник Фолз. Именно он привел «Иглз» к первому титулу в истории, за что получил титул MVP.

Ник Фолз — MVP Супербоула

Неожиданный герой

Ник Фолз проявил себя с наилучшей стороны: 373 ярда передач, 3 тачдауна… Все это заслуживает наивысшей похвалы. Но самое главное заключается даже не в этой статистике.

Дело в том, что в начале сезона он не был игроком стартового состава. Только вернувшись в состав «Иглз», он не мог конкурировать с Карсоном Вентцем, который был явным номером один в команде.

Однако вскоре Вентц перенес серьезную травму колена, и уже в начале декабря стало известно, что «Филадельфии» он может помочь только в статусе зрителя. Для болельщиков команды это стало невероятным ударом.

К счастью, Ник Фолз достойно заменил Вентца, отлично отыграв не только в финале, но и на всей стадии плей-офф.