Собчак не сомневается, что Родченков говорит правду

Фильм о допинге в российском спорте номинирован на премию «Оскар».
«Документальный фильм "Икар" о допинговой программе России и о том, как Родченков ещё задолго до скандала консультировал иностранных спортсменов, – это фантастический фильм. Фильм начинается как эксперимент над собой, а становится документом мирового скандала. Шокирующий! Маствотч!
И после него лично у меня не осталось ни единого сомнения, что Родченков говорит правду. И правда ещё в том, что допинг есть везде. Но только у нас могут так запугать человека, который занимался программой, чтобы ему пришлось бежать… А ведь могли бы наградить и создать такие условия, чтобы человек не боялся за свою жизнь… всё как всегда», — написала Собчак на своей странице в Instagram.
Документальный фильм «Икар» о допинговой программе России, и о том,как Родченков еще задолго до скандала консультировал иностранных спортсменов -это фантастичесий фильм. Фильм начинается как эксперимент над собой,а становится документом мирового скандала. Шокирующий!Маствотч! И после него ,лично у меня не осталось ни единого сомнения что Родченков говорит правду. И правда еще в том,что допинг есть везде. Но только у нас могут так запугать человека,который занимался программой ,чтобы ему пришлось бежать.... А ведь могли бы наградить и создать такие условия,чтобы человек не боялся за свою жизнь... все как всегда:((...