Собчак не сомневается, что Родченков говорит правду

Телеведущая и журналисткаподелилась мнением о документальном фильме «Икар», героем которого стал информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA)

Фильм о допинге в российском спорте номинирован на премию «Оскар».

«Документальный фильм "Икар" о допинговой программе России и о том, как Родченков ещё задолго до скандала консультировал иностранных спортсменов, – это фантастический фильм. Фильм начинается как эксперимент над собой, а становится документом мирового скандала. Шокирующий! Маствотч!

И после него лично у меня не осталось ни единого сомнения, что Родченков говорит правду. И правда ещё в том, что допинг есть везде. Но только у нас могут так запугать человека, который занимался программой, чтобы ему пришлось бежать… А ведь могли бы наградить и создать такие условия, чтобы человек не боялся за свою жизнь… всё как всегда», — написала Собчак на своей странице в Instagram.