ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Зеппельт: Большая ошибка в том, что МОК не наказал всю систему спорта РФ

    Допинг Олимпизм Вокруг спорта
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Хайо Зеппельт
    На фото:Хайо Зеппельт
    Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 39 российских спортсменов на пожизненное отстранение от Олимпийских игр.

    CAS удовлетворил апелляции 28 спортсменов. 11 атлетов пропустят одни Олимпийские игры.

    «Дело в том, что мы говорим об индивидуальных случаях. Это было проблемой с самого начала, ведь, чтобы доказать, что имело место нарушение антидопинговых правил, необходимо иметь положительные пробы. Но в результате российской допинговой схемы такие пробы исчезли или были скрыты. Например, потому что ФСБ заменила мочу российских атлетов, принимавших допинг. А если у вас нет положительной пробы, как вы можете наказать атлета? У вас просто нет доказательств в этом конкретном случае. Если подвести итог, большая ошибка всей процедуры состояла в том, что МОК не наказал всю российскую спортивную систему. Это было бы намного проще.

    Если МОК останется верен своему решению не приглашать российских атлетов, это будет означать, что они имеют право участвовать в Олимпиаде, но де-факто не могут соревноваться, потому что не получили приглашения. Я могу себе представить, что россияне снова оспорят это решение. А значит, можно ожидать ещё одно судебное разбирательство в Пхёнчхане.

    На мой взгляд, это решение CAS стало признанием поражения в глобальной борьбе с допингом. В России годами осуществлялась крупная мошенническая схема, CAS этого и не отрицает. Однако в итоге он постановил, что наказания за это не предусмотрено.

    То есть можно делать всё, что угодно: можно прикрывать схему с помощью спецслужб, можно годами применять допинг в беспрецедентном масштабе, но в итоге вы не сможете этого доказать на уровне отдельно взятых атлетов. Это означает, что они будут допущены к участию в Играх. Таким образом, суд посылает всему миру сигнал: можно делать всё, что угодно, но в итоге тебя всё равно допустят к соревнованиям», — цитирует Зеппельта DW.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Справедливость. Сочинцы оправданы
  • Все о важном решении CAS
    •
  • 01/02
    • CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 россиян
  • 29/01
    • Зеппельт анонсировал первое интервью Родченкова после отъезда в США
  • 26/01
    • IBU примет решение о проведении турниров в РФ во время ОИ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруWADA частично признала свою ошибкуМельдониевый хэппи-эндО сенсационном решении Всемирного антидопингового агентства Федор Емельяненко проиграл Мэтту МитрионуИмператор сокрушен. Катастрофа в Нью-ЙоркеСМИ о поражении Федора ЕмельяненкоРичард МакларенПочему молчит Мутко, или Памперсы еще могут пригодитьсяМнения и мысли российских СМИ о второй части доклада МакларенаВиталий МуткоА воз и ныне тамЧто ждет российский спорт после Олимпиады-2016?Евгения МедведеваОжидаемый триумф лунной девочкиСМИ о победе Евгении Медведевой на чемпионате Европы
    Подробный разбор
  • Россия без Кайшевой, но с Волковым, Норвегия с Бьорндаленом, Франция с Фуркадом
  • Превью чемпионата Европы по биатлону-2018
    •
  • Медаль Шипулина, благородная Домрачева, очередная дуэль Фуркада и Бё
  • Итоги шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Есть ли жизнь без Пьера?
  • Прогнозы и ставки на футбол 2 февраля
  • 5,43
    •
  • Продолжение следует
  • «Майнц» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч 21-го тура немецкой Бундеслиги 3 февраля
  • 2,23
    •
    Прочие. Лента новостей
  • 14:45
    • Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло
  • Справедливость. Сочинцы оправданы
  • Все о важном решении CAS
    • 11:50
  • 17:53
    • Васнецова взяла бронзу в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ
  • 01/02
    • Российский биатлонист выиграл индивидуальную гонку на юниорском ЧЕ
  • 01/02
    • CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 россиян
  • 31/01
    • Сборная России выиграла смешанную эстафету на ЧЕ среди юниоров
  • 31/01
    • Сборная России проиграла Швеции в матче ЧМ по бенди
  • 30/01
    • Сноубордистка Илюхина завершила карьеру
  • 30/01
    • В матче домашнего ЧМ по хоккею с мячом сборная России обыграла финнов
  • 29/01
    • Зеппельт анонсировал первое интервью Родченкова после отъезда в США
  • 29/01
    • Испания впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
  • 28/01
    • Логинов: Не хочу искать оправданий. Украина была сильнее
  • 28/01
    • Украина выиграла смешанную эстафету на ЧЕ, Россия — вторая
  • 28/01
    • Норвегия выиграла одиночную смешанную эстафету на ЧЕ
  • 28/01
    • Колонья выиграл масс-старт в Зеефельде
  • 28/01
    • Черноусов одержал победу в марафоне «Марчалонга», Шипулин – 79-й
  • 28/01
    • Павличенко победил на ЧЕ в Латвии, у Репилова – бронза
  • 27/01
    • Хлоя Шевалье победила в гонке преследования на ЧЕ
  • 27/01
    • Александр Логинов выиграл гонку преследования на ЧЕ в Риднауне
  • 27/01
    • Саночница Иванова победила на чемпионате Европы в Латвии
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ