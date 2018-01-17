Забияко и Энберт — вторые после короткой программы на ЧЕ в Москве

На фото: Наталья Забияко и Александр Энберт twitter.com/ISU_Figure/

Россиянепоказали второй результат в короткой программе соревнований спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.

Подопечные Нины Мозер за свой прокат набрали 72,95 балла – это лучший результат дуэта в этом сезоне.

Первыми стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Федор Климов замкнули тройку лидеров.

Действующие чемпионы Европы ​Евгения Тарасова/Владимир Морозов стали пятыми — виноваты ошибка и падение партнерши на выбросе.