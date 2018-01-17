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    Забияко и Энберт — вторые после короткой программы на ЧЕ в Москве

    Чемпионат Европы по фигурному катанию Фигурное катание
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    Наталья Забияко и Александр Энберт
    На фото:Наталья Забияко и Александр Энберт
    Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт показали второй результат в короткой программе соревнований спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.

    Подопечные Нины Мозер за свой прокат набрали 72,95 балла – это лучший результат дуэта в этом сезоне.

    Первыми стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Федор Климов замкнули тройку лидеров.

    Действующие чемпионы Европы ​Евгения Тарасова/Владимир Морозов стали пятыми — виноваты ошибка и падение партнерши на выбросе.

    Фигурное катание. Чемпионат Европы.
    Мужчины. После короткой программы
    1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 75,522. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 72,953. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 72,054. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 71,895. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 70,376. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 64,537. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 63,948. Лола Эсбрат – Андрей Новоселов (Франция) – 57,48
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