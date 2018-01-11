Косаченко: Контракт Квята с «Феррари» можно расценивать двояко

Бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петровапрокомментировала то, что россиянин стал членом команды

«Конечно, это положительная новость, ведь Даня рисковал вообще остаться без места в "Формуле-1".

Другие варианты он с самого начала не рассматривал, несмотря на проведенные тесты. Это не было вариантом продолжения карьеры.

Наличие Дани в такой именитой команде — положительный момент. Но что будет дальше — вопрос большой, претендентов на места боевых пилотов предостаточно, посмотрим, что он сможет показать. Но другие серии сейчас были бы хорошим тренингом.

С другой стороны, данная новость может двояко рассматриваться. Можно воспринимать, что временно ушел, а это временно ведь может быть очень надолго.

Так что это ни о чем пока не говорит, а уж тем более, что он гарантировал себе место в будущем. Но ему определенно теперь будет легче», — цитирует «Р-Спорт» Косаченко.