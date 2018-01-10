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    Виллаш-Боаш сообщил, что с ним все хорошо

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    Андре Виллаш-Боаш
    На фото:Андре Виллаш-Боаш
    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш сообщил, что с ним и его штурманом Рубеном Фарией все в порядке.

    9 января Боаш и Фария попали в аварию во время 4-го этапа «Дакара-2018». 40-летний португалец и его штурман остановились на 165-м километре, откуда были эвакуированы в лагерь, расположенный в перуанском муниципалитете Сан-Хуан-де-Маркона.

    Четвертый этап «Дакара-2018» стал одним из самых сложных за всю историю легендарного ралли-рейда. Его протяженность составила 330 км, 100 из которых пришлись на дюны.

    «Хочу сказать всем, что я и мой штурман Рубен находимся в безопасности, с нами все хорошо. Мы возвращаемся в бивуак. Мы спрыгнули с дюны и разбили бампер автомобиля. "Дакар", к сожалению, для нас закончен. Повезет в следующий раз. Спасибо всем за вашу поддержку», — написал Виллаш-Боаш на своей странице в Instagram.

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