Уайт заявил о возможном проведении боя Нурмагомедов – Фергюсон

Президент UFCпрояснил ситуацию вокруг чемпионского титула в легком весе.

«Мне нравится идея провести бой между Нурмагомедовым и Макгрегором, однако временным чемпионом является Тони Фергюсон.

Мы понятия не имеем, когда вернется Конор и что вообще происходит. Ему нужно довольно быстро принять сложное решение.

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Я сомневаюсь, что он захочет драться до августа или сентября, так что может сложиться ситуация, когда он не защищал пояс около двух лет, а я такого не допущу.

Мы можем устроить бой Хабиба и Тони, чтобы победитель дрался с Конором за титул. Или, если Конор решит ждать до осени, мы сделаем бой Нурмагомедова и Фергюсона титульным», – приводит слова Уайта MMA Fighting.