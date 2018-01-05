Устюгов может сняться с «Тур де Ски»

Российский лыжникможет сняться с многодневки «Тур де Ски» из-за болей в спине.

Об этом сообщил тренер Маркус Крамер после гонки с общего старта, в которой россиянин стал лишь 28-м.

«Вчера была лотерея, а не честная гонка. Уже можно говорить, что Колонья будет победителем "Тур де Ски".

Одно из падений Устюгова было болезненным, и у него сейчас есть проблемы со спиной. Сегодня Сергей работает по облегченной программе. Посмотрим, что будет дальше.

Норвежец Иверсен выиграл масс-старт на "Тур де Ски", Устюгов занял 28-е

Я на 100 процентов не уверен, что он выйдет на следующий старт. Нужно оценить характер травмы. Окончательное решение примем завтра», — цитирует Крамера NRK.

Устюгов занимает второе место в общем зачете «Тур де Ски», проигрывая Колонье 53 секунды.