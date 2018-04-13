Сегодня в14:00 01:42
Финал состоится 26 мая в Киеве. В ходе жеребьевки будет определен формальный его хозяин01:42
Первые матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая 2018 года01:41
Жеребьевка полностью открытая без каких-либо ограничений.01:41
В полуфинал пробились: "Бавария", "Ливерпуль", "Реал" и "Рома"01:39
Сильнейшие клубы Европы разобьются по парам 1/2 финала Лиги чемпионов. Онлайн жеребьевки
Жеребьёвка 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/2018 — онлайн трансляция. Сезон 2017/2018
Пары 1/2 финала
13 апреля, пятница
Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал» Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы 02:16
«Севилья» возьмет характером «Севилья» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч 32-го тура испанского первенства по футболу 14 апреля 2,21 0
Сделает ли «Динамо» еще один подарок «Спартаку»? «Динамо» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 апреля 2,45 0
Онлайн: Жеребьёвка 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/2018 Сегодня в 14:00
Онлайн: Жеребьёвка 1/2 финала Лиги Европы 2017/2018 Сегодня в 13:00
Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов 00:49
00:08«Марсель» разгромил «Лейпциг» и вышел в полуфинал Лиги Европы 00:00«Зальцбург» выбил «Лацио» из Лиги Европы
12 апреля, четверг23:59«Атлетико» уступил «Спортингу», но вышел в полуфинал ЛЕ 23:59ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы
Смазанная концовка удивительного матча Спортивные СМИ продолжают обсуждать скандальный четвертьфинал ЛЧ между «Реалом» и «Ювенсусом» Вчера в 21:54
21:38«Марсель» — «РБ Лейпциг». Футбол онлайн, трансляция, составы 21:37«Ред Булл» — «Лацио». Футбол онлайн, трансляция, составы 21:36«ЦСКА» — «Арсенал». Футбол онлайн, трансляция, составы 21:35«Спортинг» — «Атлетико». Футбол онлайн, трансляция, составы 21:14Вернблум не попал в заявку ЦСКА на матч с «Арсеналом» 19:46КОНМЕБОЛ попросил ФИФА расширить количество сборных на ЧМ-2022 до 48 19:36Мустафи: В ответном матче с ЦСКА нельзя расслабляться ни на секунду 19:23Венгер: У ЦСКА самые сильные в России полузащитники — Головин и Дзагоев 18:38Березуцкий: Календарь у ЦСКА непростой, но мы к этому готовы 18:20Гончаренко: От отсутствия Мхитаряна нам легче не станет
Кике Сетьен ведет «Бетис» в Лигу Европы «Жирона» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч 32-го тура испанской Примеры 13 апреля 1,71 0
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