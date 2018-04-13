14:00

01:42

Финал состоится 26 мая в Киеве. В ходе жеребьевки будет определен формальный его хозяин

01:42

Первые матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая 2018 года

01:41

Жеребьевка полностью открытая без каких-либо ограничений.

01:41

В полуфинал пробились: "Бавария", "Ливерпуль", "Реал" и "Рома"

01:39

Сильнейшие клубы Европы разобьются по парам 1/2 финала Лиги чемпионов. Онлайн жеребьевки

Жеребьёвка 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/2018 — онлайн трансляция. Сезон 2017/2018