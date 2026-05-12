Сборная Бразилии огласила расширенный список игроков для участия в финальной части ЧМ-2026. В предварительной заявке оказались 55 игроков.
В список вошли форвард «Сантоса» Неймар, защитник «Зенита» Дуглас Сантос и нападающий сине-бело-голубых Луис Энрике.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Бенту («Аль-Наср»), Уго Соуза («Коринтианс»), Джон («Ноттингем Форест»), Карлос Мигель («Палмейрас»).
Защитники: Маркиньос («ПСЖ»), Тиаго Силва («Порту»), Габриэл Магальянс («Арсенал»), Бремер («Ювентус»), Лео Перейра («Фламенго»), Ибанес («Аль-Ахли»), Алекcандро («Лилль»), Фабрисио Бруно («Крузейро»), Бералдо («ПСЖ»), Витор Рейс («Жирона»), Мурильо («Ноттингем Форест»), Уэсли («Рома»), Данило («Фламенго»), Пауло Энрике («Васко да Гама»), Витиньо («Ботафого»), Алекс Сандро («Фламенго»), Дуглас Сантос («Зенит»), Лучиано Жуба («Баия»), Кайо Энрике («Монако»), Кайки («Крузейро»), Карлос Аугусто («Интер»).
Полузащитники: Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Андрей Сантос («Челси»), Данило («Ботафого»), Лукас Пакета («Фламенго»), Габриэл Сара («Галатасарай»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Андреас Перейра («Палмейрас»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Жерсон («Крузейро»), Матеус Перейра («Крузейро»).
Нападающие: Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Рафинья («Барселона»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Луис Энрике («Зенит»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Жоао Педро («Челси»), Эстеван («Челси»), Неймар («Сантос»), Эндрик («Лион»), Райан («Борнмут»), Антони («Реал Бетис»), Игор Тиаго («Брентфорд»), Педро («Фламенго»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Игор Жезус («Ноттингем Форест»), Кайо Жорже («Крузейро»).
Мундиаль-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Бразильцы в своем квартете сыграют с Марокко, Гаити и Шотландией.