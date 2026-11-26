Никита Кучеров набрал 1157-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и сравнялся с Даниэлем Альфредссоном на десятом месте по результативности среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки.

Никита Кучеров globallookpress.com

В начале второго периода матча с «Каролиной» (1:3) шайба после передачи Кучерова задела конёк Джейка Гюнцеля и досталась Энтони Сирелли, который открыл счёт в большинстве. «Тампа» вела до третьего периода, но пропустила дважды за 97 секунд, а затем получила и третью шайбу в пустые ворота.

До Сергея Фёдорова — 22 очка

Теперь у Кучерова 411 шайб и 746 передач в 903 матчах в НХЛ — следующее результативное действие выведет его на чистое 10-е место. Девятым идёт Сергей Фёдоров с 1179 очками, из россиян выше Никиты также стоят Александр Овечкин (1694) и Евгений Малкин (1427). Возглавляет список Яромир Ягр (1921).

С 33 очками российский форвард лидирует в списке бомбардиров «Тампы» в этом сезоне. А 24 октября Кучеров обошёл Стэмкоса и стал лучшим бомбардиром в истории франшизы.

В предыдущем матче Купер оставил на скамейке всё первое звено

В игре с «Баффало» главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер почти на пять минут оставил на скамейке Кучерова, Брэйдена Пойнта и Джейка Гюнцеля по ходу третьего периода при счёте 2:5. Камеры показали, как Никита сидел на краю скамейки без перчаток, скрестив руки. В концовке тройка вернулась на лёд, после чего «Баффало» забил в пустые ворота и довёл счёт до окончательных 6:2.

Джон Купер globallookpress.com

«Мы пытались выиграть за счёт мастерства у команды, которая играла накануне. В какой-то момент нужно было добавить эмоций. Если пытаться выехать только на мастерстве, команды могут тебя просто уничтожить. Они были отчаянно настроены на борьбу, а мы — нет», — сказал Купер после матча.

Бывший форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши в подкасте Bleed Oil Blue раскритиковал реакцию Кучерова. По его словам, молодые игроки в НХЛ смотрят на лидеров и перенимают их поведение, поэтому эмоции стоит держать под контролем.

На мой взгляд, для лидера это… Ну, скажем так, проявление незрелости. <...> Хорошо, если ты подаёшь правильный пример, если же делаешь что-то не то — например, снимаешь перчатки и скрещиваешь руки на груди, для лидера это неподобающее поведение. Так свою команду представлять не стоит. Ти Джей Оши экс-форвард «Вашингтон Кэпиталз»

«Тампа» отказалась обменивать Кучерова. Летом он может уйти свободным агентом

В конце октября стало известно, что нападающий попросил клуб об обмене, однако генменеджер Жюльен Брисбуа сразу заявил, что «Тампа» обменивать форварда не намерена. Кучеров подтвердил запрос 2 ноября и объяснил, что его не устроило общение с руководством.

«За четыре месяца у нас было всего два разговора. В итоге Жюльен ясно дал понять, что 1 июля я могу уйти», — сказал форвард. По данным Пьера Лебрюна из The Athletic, в июле клуб предлагал четыре года со средней зарплатой 15 млн долларов, а в сентябре увеличил срок до шести лет при той же зарплате. Кучеров, по сведениям журналиста, рассчитывал как минимум на 20 млн за сезон.

Агент форварда Дэн Мильштейн рассказал, что у Кучерова по-прежнему хорошие отношения с Купером и партнёрами, хотя сам агент считает, что после сезона пора двигаться дальше. Если стороны не договорятся до 1 июля, Кучеров сможет уйти без компенсации после истечения восьмилетнего контракта на 76 млн долларов. На этой неделе журналист Sportsnet Эллиотт Фридман предположил, что в таком случае «Монреаль» попробует его подписать: по оценке Фридмана, у клуба есть место под потолком зарплат для крупного контракта.