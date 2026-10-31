Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сообщил одноклубникам и руководству команды, что не планирует продлевать действующий контракт и хотел бы сменить клуб. Об этом информирует Sportsnet со ссылкой на несколько источников.

Никита Кучеров globallookpress.com

Причины такого решения 33-летнего хоккеиста пока не раскрываются. Нынешнее восьмилетнее соглашение Кучерова с «Тампой» рассчитано до конца текущего сезона. Общая сумма контракта составляет 76 миллионов долларов.

В последнем матче против «Юты», завершившемся поражением «Лайтнинг» в овертайме со счётом 4:5, россиянин отметился результативной передачей на Брэйдена Пойнта. Это очко стало для Кучерова 1138-м в 890 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за «Тампу». По этому показателю он обошёл Стивена Стэмкоса, на счету которого 1137 очков в 1082 играх за клуб.

Кучеров в составе «Тампы» дважды выигрывал Кубок Стэнли — в 2020 и 2021 годах. Кроме того, форвард трижды становился обладателем «Арт Росс Трофи», дважды получал «Харт Трофи» и дважды завоёвывал «Тед Линдсей Эворд».