Чехия откажет во въезде хоккеисткам юниорской сборной России, даже если визы им выдаст другая страна Шенгенской зоны — об этом заявил глава чешского МВД Любомир Метнар после встречи с руководством хоккейной ассоциации страны. Чемпионат мира среди девушек до 18 лет пройдёт в чешской Остраве 8-16 января 2027 года.

Женская сборная России U18 globallookpress.com

«Ничего не изменилось. Существует постановление правительства, которое фактически запрещает выдачу виз российским спортсменам для участия в нашем чемпионате», — заявил Метнар. По его словам, у МВД есть правовые инструменты, чтобы отказать команде во въезде и по визам других стран. Чешская хоккейная ассоциация уже сообщила, что передаст позицию властей ИИХФ.

Глава МИД Чехии сначала допускал участие россиянок

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ИИХФ допустить сборные России к пяти чемпионатам мира, включая турнир в Остраве. CAS решил, что федерация представила недостаточно доказательств, чтобы обосновать отстранение соображениями безопасности. В день решения министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка допускал, что хоккеистки смогут сыграть на ЮЧМ.

Петр Мацинка globallookpress.com

Впрочем, позиция его поменялась довольно быстро: уже 8 ноября в эфире CNN Prima News Мацинка заявил, что чемпионат мира «обойдётся без российских хоккеисток», и назвал их «мужеподобными». На следующий день министр признал, что его слова были неуместными, и извинился за них. А 17 ноября Мацинка рассказал Чешскому радио, что отказался делать для российской команды исключение из визовых правил и попросил коллег из ЕС поступить так же: по словам министра, из-за конфликта в Украине он считает неприемлемым, чтобы на турнире звучал российский гимн и поднимался флаг России.

На последнем ЮЧМ Россия взяла бронзу

В январе 2020-го сборная России обыграла Финляндию в матче за третье место в Братиславе со счётом 6:1 и завоевала бронзовые медали. Больше российские юниорки на чемпионаты мира не приезжали: ЮЧМ-2021 отменили из-за пандемии, а в феврале 2022-го ИИХФ отстранила российские сборные всех возрастов от своих турниров.

Турнир в Остраве — второй в календаре чемпионатов, указанных в решении CAS. Первый, молодёжный ЧМ в Канаде, уже точно пройдёт без сборной России из-за ограничений на въезд. После Остравы в списке ещё три турнира — чемпионат мира среди юношей до 18 лет в США, мужской ЧМ-2027 в Германии и женский ЧМ-2027 в Канаде.