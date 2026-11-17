Известный российский форвард Евгений Кузнецов близок к подписанию контракта с минским «Динамо», пишет издание «Спорт-Экспресс». Сейчас 34‑летний хоккеист согласовывает предложение с руководством белорусского клуба, но пока официальный контракт не подписан.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

Всего 8 матчей за «Сибирь»

Последней командой Кузнецова была новосибирская «Сибирь». Он присоединился к клубу 8 августа 2026 года (это был уже четвёртый клуб КХЛ за два года) и в этой регулярке провёл всего 8 матчей, набрав в них 4 очка (2+2).

В составе «Сибири» globallookpress.com

2 октября 2026 года форвард по собственной просьбе инициировал расторжение контракта. Стороны оформили расставание по обоюдному согласию. Причиной стали тяжёлые семейные обстоятельства: у Евгения был тяжело болен отец. Об этом сообщила мать хоккеиста Лариса Кузнецова в комментариях под публикацией клуба.

Агент Шуми Бабаев подчёркивал, что игрок сам обратился к руководству с такой просьбой. Гендиректор «Сибири» Лев Крутохвостов пояснял: из‑за этой ситуации Кузнецов «не мог на 100 % выполнять требования на тренировках и играх», поэтому было принято решение расторгнуть соглашение и искать замену. По данным СМИ, отец хоккеиста скончался 18 октября 2026 года. После этого форвард оказался в статусе свободного агента.

Где играл нападающий в КХЛ

Кузнецов — воспитанник челябинского «Трактора», дебютировал во взрослом хоккее в сезоне‑2009/2010. Лучшим достижением в составе этого клуба стал финал Кубка Гагарина в 2013 году.

В 2014 году нападающий уехал в НХЛ: выступал за «Вашингтон Кэпиталз» (в 2018‑м выиграл Кубок Стэнли, став лучшим бомбардиром того плей‑офф) и «Каролину Харрикейнз». Летом 2024 года вернулся в Россию и подписал контракт со СКА.

В игре за «Металлург» globallookpress.com

Всего за питерский клуб сыграл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 очков (12+25). В октябре 2025 года Кузнецов стал игроком магнитогорского «Металлурга», где набрал 9 очков (1+8) в 15 играх регулярного чемпионата. Уже 3 января 2026 года клуб поместил нападающего в список отказов, откуда его забрал уфимский «Салават Юлаев» и подписал с ним контракт до конца сезона. В итоге за оба клуба в сумме Кузнецов провёл 34 матча и набрал 27 очков (7+20). Контракт истёк 1 августа 2026 года и не был продлён.

Продолжение карьеры

Сегодня, 17 ноября, Кузнецов опубликовал в собственном телеграм‑канале фотографию с коньками на гвозде и подписью «Всем спасибо! Всё свободны!». Ряд изданий интерпретировал это как сигнал о завершении карьеры. Хоккеист опроверг слухи: он написал, что просто купил новые коньки, поставил их на формовку и добавил, что его стоит ждать в новом клубе.