Новосибирская «Сибирь» официально объявила о подписании контракта с канадским нападающим Эвандером Кейном. Соглашение с 35‑летним экс‑форвардом «Сан‑Хосе» рассчитано до конца текущего сезона.

Эвандер Кейн globallookpress.com

Зачем Кейн нужен «Сибири»

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов назвал причину приглашения одиозного форварда в команду и рассказал, что хорошо знает о его проблемах с дисциплиной.

«Подписание Кейна, безусловно, несёт в себе определённые риски. На наш взгляд, нашей омолодившейся команде сегодня не хватает буквально одного гола — в большинстве или овертайме. Мы ищем ярко выраженного лидера, может быть, и не одного. Знаем о непростом характере Эвандера Кейна, но, возможно, нашей команде и нужен такой некий бунтарь, который поведёт за собой, добавит энергии, спортивной наглости и мощи в атаке. Одна из его главных и сильных сторон — игра в большинстве. Именно в этом компоненте нам нужно прибавлять в этом сезоне», — заявил Крутохвостов после заключения контракта.

По данным СМИ, канадский форвард будет получать в новом клубе 50 млн рублей в год и может рассчитывать ещё на бонус в размере 10 млн, если сможет набрать в регулярке минимум 30 очков.

Последней командой Кейна в НХЛ был «Ванкувер», где он набрал 31 (13 + 18) очко в 71 игре. Нападающий имеет опыт игры в российском чемпионате, так как в далёком сезоне‑2012/13 мелькнул в минском «Динамо».

Кейна всю карьеру сопровождают скандалы

Талант Эвандера никто и никогда не ставил под сомнение, но его репутация оставляет желать лучшего. В 2019 году он попал в скандал с казино в Лас‑Вегасе, которое выставило ему счёт на полмиллиона долларов. Впоследствии Кейн подал заявление о банкротстве, указав обязательства на сумму около 26,8 млн долларов.

Кейн (справа) в составе «Эдмонтона» globallookpress.com

Чуть позже экс‑жена Кейна обвинила его в игре на тотализаторе и ставках против своего клуба. После длительного расследования НХЛ не нашла доказательств его вины. Были также инциденты с домашним насилием, алкоголем и громкие разборки в раздевалке со своими партнёрами по команде.

Кейн был выбран под 4‑м номером на драфте НХЛ‑2009 «Атлантой», позже он играл за «Виннипег», «Баффало», «Сан‑Хосе», «Эдмонтон» и «Ванкувер». Всего за разные клубы нападающий набрал 648 (339 + 309) очков в 1001 встрече. С «Эдмонтоном» Кейн дважды добирался до финала Кубка Стэнли, но оба раза уступал.