В очередной игре регулярного чемпионата НХЛ против «Лос‑Анджелес Кингз» (5:2) центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сделал три ассиста. Теперь у него 1421 (539+882) очко в 1284 играх, и он вошёл в число 20 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги.

Евгений Малкин globallookpress.com

Кого обошёл Малкин

До сегодняшней игры 8 ноября с «Лос‑Анджелес Кингз» (5:2) у 40‑летнего Малкина было 1418 (539+879) очков. Впереди него ранее был легендарный Адам Оутс, который набрал 1420 очков в 1337 матчах. Он занимал 20‑е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Кто сейчас выше Малкина

Ближайшей целью для российского хоккеиста теперь являются Брайан Тротье — 1425 (524+901) очков в 1279 играх, Теэму Селянне — 1457 (684+773) очков в 1451 игре и Стэн Микита — 1467 (541+926) очков в 1396 встречах.

Всего в этом сезоне Малкин провёл 15 матчей, в которых забросил 6 шайб и сделал 8 голевых передач при показателе полезности «+2». За «Питтсбург» россиянин выступает с 2006 года. Нападающий — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз», двукратный чемпион мира, участник трёх Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России.

Кто лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ

Самым результативным хоккеистом в истории НХЛ уже длительное время остаётся легендарный центрфорвард Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 играх. Дальше идут Яромир Ягр— 1921 (766+1155) очков в 1733 матчах, Марк Мессье — 1887 (694+1193) очков в 1756 встречах, Горди Хоу — 1850 (801+1049) очков и Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) очков.

Александр Овечкин globallookpress.com

Лучшим из россиян является Александр Овечкин, набравший 1691 (930+761) очко в 1585 играх. Он занимает 10‑ю строчку в списке. У него ещё есть шанс догнать закончившего карьеру Марио Лемье, набравшего 1723 (690+1033) очка в 915 играх.