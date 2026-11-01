Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча регулярки КХЛ против «Трактора», в котором его команда выиграла в овертайме со счётом 3:2.

Игорь Никитин globallookpress.com

«Тяжелая игра получилась. "Трактор" много проблем доставил. В концовке парни молодчики. Две игры с одним соперником, поэтому было такое начало. Готовимся дальше. Мы создавали моменты и контролировали ситуацию. Концовка была за нами. "Трактор" сыграл по‑другому, нежели в Москве», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

Армейцы возглавляют таблицу «Запада» с 32 очками. Следующую игру они проведут на выезде 3 ноября против «Металлурга».