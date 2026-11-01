Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин остался доволен игрой своей команды в матче регулярного чемпионата против «Сибири» (3:1).

Игорь Гришин globallookpress.com

«Необычно начался матч — с двух удалений. Удачно получилось, что забили в меньшинстве. Дальше была обоюдоострая игра, в которой мы оказались чуть поудачливее и победили. Как бы не сглазить. Рано или поздно любая серия побед заканчивается. Чем позже для нас, тем лучше. Его нет в поездке с нами: его повреждение не позволяет играть ему неделю‑полторы. Вернёмся — и увидим его состояние», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

«Нефтехимик» теперь имеет 27 очков после 22 матчей и занимает второе место в Восточной конференции.