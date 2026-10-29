Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу команды над «Сочи » (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Сегодня забили шесть голов. Для болельщиков это очень интересно, нам нечасто удаются такие матчи. Хочу отметить молодёжь, они старались, дали энергию, делали правильные вещи и добились очков, голов. Это большой плюс для нас.

Емельянов? Они все по праву здесь, с нами. У нас пошла тенденция. Они растут, это факт, это видно. Не хотелось бы их перехваливать. Молодым ребятам свойственно подниматься и опускаться. Они с правильными мозгами, очень хотят и любят хоккей. Это плюс, что у нас такие ребята есть. Но нужно потерпеть, не нужно делать какие-то выводы по этой игре. Мы это понимаем, будем ротировать их.

Казанцев? Если бы была на ноль игра, то мы бы оставили Мельничука. Казанцев увидел КХЛ, публика его здорово приняла. Он сделал сейв, его поддержали. Теперь он понимает, куда двигаться.

Мотивация? "Сочи" был на ходу. В игре в Сочи у нас была ужасная дисциплина, много играли в формате "3 на 5". В этом был залог.

Каюмов? Поберегли его. Он рвался, хотел. Там такая смена была… гол получили. Оставили его в покое, там ничего страшного», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» с 30 очками возглавил турнирную таблицу Западной конференции.