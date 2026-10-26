Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение команды от «Автомобилиста» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец globallookpress.com

«К сожалению, первый период очень плохо сыграли неуверенно, не выполнили установку, которую давали на собрании. Пара ошибок привели к голам, затем после гола в меньшинстве и драки стали играть лучше. Драка была вовремя, воодушевила ребят, команда стала играть более агрессивно и уверенно. Вратарь "Автомобилиста" помог, вытащил. Мы много не реализовали моментов.

Надо лучше начинать первый период, если в гостях выстоял, дальше играть легче. Нельзя давать фору 0:3 такой команде.

Состояние Шутова? Сегодня должен был играть, и другие вратари пошли на разминку, но он приболел. К вечеру стал чувствовать себя лучше, надеемся, поправится. Он едет с нами дальше. Если все будет в порядке, будет тренироваться, готовиться, если нет, купим билет в Астану — поедет лечиться», — цитирует Кравца «Матч ТВ».

«Барыс» занимает пятое место в Восточной конференции с 21 баллом в активе.