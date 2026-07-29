Нападающий Маклин Селебрини продлил контракт с «Сан-Хосе», сообщает пресс-служба клуба.

Маклин Селебрини globallookpress.com

Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет с зарплатой в 18,8 млн долларов за сезон.

Таким образом, 20-летний форвард стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ, обойдя Лео Карлссона из «Анахайма» с зарплатой в 18 млн долларов в год.

В прошлом сезоне Селебрини в НХЛ сыграл 82 игры, где набрал 115 (45+70) очков. В составе сборной Канады форвард сыграл на Олимпийских играх, где в шести матчах набрал 10 (5+5) очков и выиграл серебряные медали, а также был капитаном национальной команды на ЧМ-2026.