Стив Айзерман высказался об уходе с поста исполнительного вице-президента и генерального менеджера «Детройт Ред Уингз».

Стив Айзерман globallookpress.com

«Искренне благодарен Крису и всей семье Илич. Эта организация предоставила мне невероятные возможности, начиная с моей игровой карьеры и заканчивая привилегией вернуться в качестве генерального менеджера. Ценю полученный за эти годы опыт и чрезвычайно горжусь тем, что остаюсь частью этой великой франшизы.

Моя преданность "Ред Уингз" и этому сообществу никогда не ослабнет, с нетерпением жду возможности поддержать организацию в любой роли, необходимой для достижения наших общих целей. Хочу поблагодарить наших преданных болельщиков за их поддержку, поскольку именно они делают "Детройт" и весь штат Мичиган особенным местом в хоккейном мире», — цитирует Айзермана официальный сайт «Детройта».

Отмечается, что функционер не покинул структуру «Ред Уингз» полностью. Айзерман продолжит свою деятельность в организации, заняв пост старшего советника владельца и генерального директора франшизы. Руководство «Детройта» уже запустило процесс поиска нового руководителя департамента хоккейных операций.