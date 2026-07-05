Защитник «Каролины» Александр Никишин в межсезонье может оказаться в «Сент‑Луисе», который активно им интересуется, сообщает Sportsnet.

Александр Никишин globallookpress.com

«Сент-Луис» — еще одна команда, которая на протяжении долгого времени присматривается к Никишину«, — написал журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

Ранее в СМИ прошла информация, что "Харрикейнз" готовы отпустить защитника и рассматривают возможность его обмена, а также то, что к нему проявляет интерес "Рейнджерс".

В минувшем сезоне Никишин сыграл в регулярке 81 матч и набрал в них 33 (11+22) очка. В плей‑офф на его счету один ассист в 17 играх. По итогам минувшего сезона "Каролина" завоевала Кубок Стэнли, переиграв "Вегас" (4–2).