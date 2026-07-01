Омский хоккейный клуб «Авангард» официально подписал двухлетний контракт с нападающим Егором Афанасьевым сроком до 31 мая 2028 года.

Егор Афанасьев globallookpress.com

В Континентальной хоккейной лиге 25-летний форвард ранее защищал цвета московского ЦСКА в сезонах-2020/21 и 2024/25, проведя в общей сложности 80 матчей и набрав 31 балл по системе «гол+пас» (11 заброшенных шайб и 20 ассистов).

Также Афанасьев имеет опыт выступлений за океаном: на его счету 19 игр и один точный бросок в НХЛ, а в рамках Американской хоккейной лиги (АХЛ) нападающий отметился 113 очками (52 гола и 61 передача) в 187 сыгранных встречах.