Нападающий «Автомобилиста» Никита Артамонов может перейти в «Северсталь» на правах аренды. Об этом сообщает телеграм-канал «Лига Инсайдеров».
Напомним, что Артамонов пополнил состав екатеринбургской команды этим летом, перейдя из «Торпедо» в результате обмена.
В минувшем сезоне форвард выступал за «Нефтехимик» также на правах арендного соглашения, провел 42 матча, забросил 3 шайбы и сделал 6 голевых передач.
Ранее сообщалось о том, что защитник Илья Пастухов продлил контракт с нижнекамским клубом.