Ранее сообщалось о том, что защитник Илья Пастухов продлил контракт с нижнекамским клубом.

Дома ждут: Овечкин и еще 8 россиян, кто в 2026 году сменит НХЛ на КХЛ

В минувшем сезоне форвард выступал за «Нефтехимик» также на правах арендного соглашения, провел 42 матча, забросил 3 шайбы и сделал 6 голевых передач.

Напомним, что Артамонов пополнил состав екатеринбургской команды этим летом, перейдя из «Торпедо» в результате обмена.

Нападающий «Автомобилиста» Никита Артамонов может перейти в «Северсталь» на правах аренды. Об этом сообщает телеграм-канал «Лига Инсайдеров».

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