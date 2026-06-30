Нападающий «Автомобилиста» Никита Артамонов может перейти в «Северсталь» на правах аренды. Об этом сообщает телеграм-канал «Лига Инсайдеров».

Никита Артамонов
Никита Артамонов globallookpress.com

Напомним, что Артамонов пополнил состав екатеринбургской команды этим летом, перейдя из «Торпедо» в результате обмена.

В минувшем сезоне форвард выступал за «Нефтехимик» также на правах арендного соглашения, провел 42 матча, забросил 3 шайбы и сделал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что защитник Илья Пастухов продлил контракт с нижнекамским клубом.