Инсайдер Стефен Рознер сообщил о возможном уходе российского защитника Александра Романова из «Нью-Йорк Айлендерс» в результате потенциального обмена.

Александр Романов globallookpress.com

Ряд клубов НХЛ рассчитывает выменять 26-летнего хоккеиста до 1 июля 2027 года, так как после этой даты в его долгосрочном соглашении с кэпхитом $6,25 млн начнет действовать пункт о запрете на переходы без согласия игрока.

В минувшем регулярном чемпионате защитник пропустил большую часть матчей из-за проблем со здоровьем, успев принять участие лишь в 15 встречах и набрать 1 (0+1) результативный балл.