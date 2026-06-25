Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн рассказал, когда стоит ожидать новых подробностей о будущем российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Александр Овечкин globallookpress.com

По словам журналиста, определенность в ситуации с 40-летним капитаном «Кэпиталз» появится после открытия рынка свободных агентов в НХЛ — 1 июля. Именно в этот день Овечкин получит статус неограниченно свободного агента и сможет официально рассматривать варианты продолжения карьеры.

При этом главным сценарием остается возможное подписание нового соглашения с «Вашингтоном» еще на один сезон. После завершения следующего чемпионата Овечкин, как ожидается, может вернуться в Россию.

В минувшем сезоне российский форвард продолжил переписывать историю НХЛ. В регулярном чемпионате Овечкин провел 82 матча за «Вашингтон», в которых забросил 32 шайбы и отдал 32 результативные передачи.