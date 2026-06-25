«Сибирь» объявила о переходе нападающего Степана Никулина.

Степан Никулин globallookpress.com

25‑летний хоккеист находился в статусе ограниченного свободного агента и заключил контракт с новосибирским клубом на один сезон. «Локомотив» не стал повторять предложение «Сибири».

Никулин — воспитанник ярославской хоккейной школы и до перехода всю карьеру провёл в составе «Локомотива», дебютировав за главную команду в сезоне‑2021/22.

В минувшем сезоне форвард сыграл 29 матчей и отдал 4 результативные передачи. Всего за карьеру в КХЛ он провёл 237 игр, забросил 36 шайб и сделал 58 ассистов. В составе «Локомотива» Никулин дважды становился обладателем Кубка Гагарина.