«Сибирь» объявила о переходе нападающего Степана Никулина.
25‑летний хоккеист находился в статусе ограниченного свободного агента и заключил контракт с новосибирским клубом на один сезон. «Локомотив» не стал повторять предложение «Сибири».
Никулин — воспитанник ярославской хоккейной школы и до перехода всю карьеру провёл в составе «Локомотива», дебютировав за главную команду в сезоне‑2021/22.
В минувшем сезоне форвард сыграл 29 матчей и отдал 4 результативные передачи. Всего за карьеру в КХЛ он провёл 237 игр, забросил 36 шайб и сделал 58 ассистов. В составе «Локомотива» Никулин дважды становился обладателем Кубка Гагарина.